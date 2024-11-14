Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 13-23 Kasım tarihleri arasında Manavgat Belediyesi’nin desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen, Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret etti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticilerle tüketicileri bir araya getiren fuarda Başkan Kara, yöresel ürünler, el sanatları ve doğal gıdalar hakkında bilgi alıp, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticilerle sohbet etti. Başkan Kara, fuarda çeşitli stantları ziyaret ederek, her bölgeden gelen üreticilerle görüştü. Fuarda Manavgat’ın geleneksel ürünleri ile birlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerine ait baharatlar, gıda ürünleri, dokuma el sanatları ve doğal kozmetik ürünleri sergileniyor.

“Kültürümüzü yansıtan değerler”

Fuarı ziyaret eden Başkan Kara, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Yöresel Ürünler Fuarı, Türkiye’nin zengin kültürel mirasını ve yöresel ürünlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon. Manavgat Belediyesi olarak, bu tür etkinliklerin yöresel üretim ve el sanatları alanında farkındalık oluşturacağını ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yöresel Ürünler Fuarı, ziyaretçilerine Türkiye’nin farklı yörelerine ait birçok benzersiz ürünü bir arada görme fırsatı sundu. Adana’nın kebapları, Erzurum’un kadayıf dolması, Gaziantep’in baklavaları, Trabzon’un hamsisi, Erzincan’ın tulum peyniri ve Kayseri’nin pastırması gibi pek çok yerel ürün, stantlarda sergileniyor. Ayrıca, el örgüsü tekstil ve zanaat ürünleri de Manavgatlılar ile buluşuyor.