Antalya’da 1. Keklik Kuş Grubu Gençlik Yaz Kampı’nda gençlerle bir araya gelen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gençlerin sorularını cevapladı.

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 1. Keklik Kuş Grubu Gençlik Yaz Kampı’nda gençlerle buluştu.Boğaz Otel ve Kamp Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte, Başkan Kara bir saat süren samimi bir söyleşi yaptı. Kampa, ÇYDD’nin Antalya, Manavgat, Burdur, Aksaray, Konya, Alanya ve Karaman şubelerinden toplam 68 burslu öğrenci katıldı. Başkan Kara, gençlerin düşüncelerini dinleyerek onların hayalleri, hedefleri ve sosyal sorunlara dair bakış açıları hakkında bilgi aldı. Kara, gençlerin kendilerini ifade etme fırsatı bulmalarının önemine vurgu yaparak, onların fikirlerini desteklemenin ve geliştirmelerinin belediye olarak önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

“Her zaman destek oluyoruz”

Başkan Kara, kendisine sorulan “ÇYDD sizin gözünüzde nedir” sorusuna “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bizim için önemli bir kuruluş. Atatürk’ün istediği; çağdaş, geleceği gören, bizim geleceğimizi kuran gençliğin yetişmesi için önemli bir kuruluş. Atatürk’ün gençliğini yetiştirmek, devamını sağlamak lazım. Her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Sizleri burada görmekten çok mutluyum. Bu ülkenin değerlerine inanan, Cumhuriyet’in değerlerine inanan, Atatürk’ün çizdiği yolda yürüyen bir gençlik. Çağdaş, laik, Atatürkçü, eşitlikçi, adaletli bir Cumhuriyet yönetimi altında; bilimin ışığında demokratik bir Türkiye mücadelesinde sizlerin mücadelesine inanıyorum” dedi.

Gençlere engelleri aşma konusunda tavsiyeler verdi

Gençlere engelleri aşma konusunda tavsiyelerde bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, “Ben de bir köy ilkokulunda hayatıma başladım. O mücadelenin sonunda buraya kadar geldik. Cumhuriyet tarihinin ilk beyin cerrahı milletvekiliyim. Memurluktan ön seçime girip rahmetli Deniz Baykal gibi birisini geçtim. Birçok ilkleri inançla yürüyerek gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce yoksulluk bir engel. Eğitim çok pahalı şu anda. Kamu yatırımı olarak eğitime çok ciddi yatırım yapılmıyor. Çok fazla üniversite yapmak bir işe yaramıyor. Mesleki olarak yetişmiş, donanımlı insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmayarak gençleri ellerinde oyuncak gibi kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü önce ekmek, karnı doymayan bir insan başka işlerle uğraşamaz. Düşünemeyen bir gençlik yetiştirmek istiyorlar. Sizin kuşağınızdan ise çok memnunum. Yaptığınız işi severek yaparsınız yüzde yüz başarılı olursunuz. Hiçbir güç sizi engelleyemez” ifadelerini kullandı.

“Beyin cerrahisinde en iyisiyiz”

Beyin cerrahisi hakkında gelen soru üzerine konuşan Kara, “Dünyanın en iyi beyin cerrahları Türkiye’de. Bunu övünerek söyleyebilirim. Robotik cerrahiyle kafa tabanında beyin tümörü tedavisi ilk defa İbn-i Sina Hastanesi’nde bizim arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Beyin, omurilik, sinir cerrahisi teknolojiye birebir bağımlı bir bölümdür. Gazi hocamız, Necmettin hocamız buralardan gelme. Dünyanın öbür ucunda yapanlar da bizden. Benim ortalama ihtisas arkadaşlarımız şu an Amerika’da, Avrupa’da ünlü beyin cerrahları” şeklinde konuştu. Gençlerin bir politik duruşunun olması gerektiğini söyleyen Kara, “Siyasi bir duruşunuz olmalı. Bir ilkeniz olmalı. Sizler Anadolu’nun bağrından yetişmiş, iyi eğitimli, iyi donanımlı, çok okumuş gençler olarak siyaset yapmazsanız beğenmedikleriniz çıkar sizi yönetmeye kalkar. Bütün acısını beraber çekeriz” diye konuştu.

Söyleşi sırasında, gençler kendi yaşam deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları paylaşma fırsatı buldu. Eğitim, kariyer hedefleri ve toplumsal sorunlar hakkında farklı perspektifler sunarak, Başkan Kara ile açık bir diyalog kurdular.