Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Beyazıt Mahallesinde ikamet eden Şehit Jandarma Er İhsan Tüfenkçi’nin Ailesinin evinde iftar sofrasına konuk oldu.

Belediye Başkanı Erkan Kara, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’te belediye olarak ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve hasta vatandaşların evlerine iftar yemeği gönderiyoruz. Şehit ailelerimizi de evlerinde ziyaret ediyor taleplerini dinliyoruz. Bugün Şehidimiz İhsan Tüfenkçi’nin Annesi Emine Tüfenkçi ve ailesinin evine iftarda misafir olduk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye olarak şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız." dedi.