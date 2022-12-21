Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Devletinin gücünün yansıdığı Osmaniye’de, Osmaniye halkına sahip çıkıldığı yerde, Osmaniye halkıda Cumhur İttifakına sahip çıkmak zorundadır" dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Devletinin gücünün yansıdığı Osmaniye’de, Osmaniye halkına sahip çıkıldığı yerde, Osmaniye halkıda Cumhur İttifakına sahip çıkmak zorundadır" dedi.

Başkan Kara, içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı çalışmasıyla ilgili bilgi vermek üzere, AK Parti İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve yönetimleri ile bir araya geldi. Başkan Kara, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, Osmaniye’nin, tarihin yetiştirdiği iki büyük lideri sayesinde, büyükşehir olduğu zaman çok daha büyük hizmetlere kavuşacağını söyledi.

Osmaniye’nin tarih boyunca, bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok stratejik bir noktada bulunduğunu belirten Kara, “Bu nedenle Osmaniye ticarette, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda stratejik bir merkez olmuş ve olmaya devam edecek. Allah’ın izni ve hidayetiyle Osmaniye, tarihin yetiştirdiği iki büyük lideri sayesinde inşallah büyükşehir olduğu zaman çok daha büyük hizmetlere kavuşacaktır. Buna bütün kalbimle inandığımı ifade etmek istiyorum. Osmaniye’ye biz neler taahhüt etmiştik, neler yapacağımızı anlattığımız zaman öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, Biz Osmaniye’nin gelecek 50 - 60 yılının meselesini çözeceğiz demiştik. Cumhur ittifakının en fazla faydasını görecek yer Osmaniye. Bu birlikteliğin gücünü Osmaniye’ye yansıtmak bizlerin görevidir. Bunu da hep birlikte yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Osmaniye halkı, Cumhur İttifakına sahip çıkmak zorunda

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, konuşmasının son kısmında, yapılacak olan hizmetin, Cumhur İttifakı birlikteliği sayesinde geldiğinin altını çizerek, “Devletinin gücünün yansıdığı Osmaniye’de, Osmaniye halkına sahip çıkıldığı yerde, Osmaniye halkıda Cumhur İttifakına sahip çıkmak zorundadır. Bu sadece alt yapı meselesi değil, Osmaniye belki binlerce yıl yakalayamayacağı bir şansı yakaladı. İşte yakaladığımı bu şansıda kullanmak değerlendirmek bizlerin görevidir. Millet bize yetkiyi Cumhur İttifakı gücünün Osmaniye’ye yansıtılabilmesi için işlerin takip edilmesi için yetki verdi” dedi.