Cephe Düzenleme ve Sokak Sağlıklaştırma projesiyle ilgili bilgi veren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara,"Şehir merkezinde kentin tarihi dokusuna uygun olarak yapmayı planladığımız birçok projelerimiz var. Tek tek hayata geçireceğiz. Hayalimizdeki şehri hep birlikte ortaya çıkaracağız" dedi.

Cephe Düzenleme ve Sokak Sağlıklaştırma projesiyle ilgili bilgi veren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara,"Şehir merkezinde kentin tarihi dokusuna uygun olarak yapmayı planladığımız birçok projelerimiz var. Tek tek hayata geçireceğiz. Hayalimizdeki şehri hep birlikte ortaya çıkaracağız" dedi.

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen Cephe Düzenleme ve Sokak Sağlıklaştırma projesi yapım işi başladı. Şehrin tarihi ve kültürel değerlerini geçmişten günümüze taşıyan nostaljik mesleklerin halen devam ettiği Kadir Çavuş, 5009, 5010 ve 5011 sokaklarında, proje çalışmaları ile birlikte bölge esnafına ve kente önemli boyutta sosyoekonomik katkıları olacağı belirtildi.

Kentin tarihi dokusuna uygun olarak yapımına başlanan projenin Osmaniye’ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Biz şehrimizi geleceğe taşıma noktasında tüm çalışmalarımızı tamamladık. Artık somut adımlarla kendimizden emin bir şekilde kararlılıkla yürüyoruz. Cephe Düzenleme ve Sokak Sağlıklaştırma projemiz şehrimiz adına attığımız adımlardan bir tanesi. Yakın bir gelecekte şehrimizde uygulayacağımız projelerimiz sayesinde Osmaniye’miz turizm merkezi olacak. Şuanda sokaklarımızın içme suyu şebeke hattı ve işyeri bağlantıları, kanalizasyon ile yağmur suyu bağlantılarını yapıyoruz” dedi.

-Başkan Kara: Esnaflarımıza hiçbir mali yük getirmeyeceğiz

Projenin devamında cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının hız kesmeden yapılacağını belirten Başkan Kara, “Osmaniye büyüyecek, gelişecek ve hayalimizdeki şehri hep birlikte ortaya çıkaracağız. Şehir merkezinde kentin tarihi dokusuna uygun olarak yapmayı planladığımız birçok projelerimiz var. Tek tek hayata geçireceğiz. Bu projelerimizde esnaflarımıza hiçbir mali yük getirmeyeceğiz. Allah’ın izniyle kısa sürede tamamlayacak ve Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca ekiplerimize her türlü destek vererek çalışmalarımızı kolaylaştıran bölge esnaflarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Biz başladık, birlikte tamamlayacağız” dedi.