Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden etkilenen çarşı merkezindeki 50 hektarlık alanın 1 yıl gibi bir süre içerisinde yenileneceğini söyledi. Başkan Kara, “Osmaniye’nin kalbi mahiyetinde olan çarşı merkezin zemini çok fazla risk altında, bölgenin yüzde 60’ından fazlası yüksek tehlike bölgesinde yer almaktadır. Bizim amacımız dirençli ve sürdürülebilir bir şehir merkezidir. Bu yönde çalışmalarımızı yaptık raporlarımızı hazırladık”dedi.

Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Belediyesi Nikâh Salonunda, Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ve Çevre Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısının katılımıyla, belediye pasajı ve çarşıda bulunan esnaflar ile ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılı.Toplantıya, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın, 7 Ocak Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Eyüp Bülbül ve MHP İl Başkanı Yusuf Çomu’da katıldı.

Başkan Kadir Kara, toplantının başında, slayt eşliğinde yaptığı sunumda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrasında, binalarda oluşan hasarların derecesine göre değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin ışığında neler yapılması gerektiği noktasında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

"Proje, çarşı merkezindeki 50 hektarlık alanda gerçekleştirilecek"

Şehrin belli bir bölümünü oluşturan çarşı merkezindeki yaklaşık 50 hektarlık bir alanın yeninden, yerinde dönüşüme tabi tutmak istediklerini ifade eden Başkan Kara, “Bu 50 hektarlık alanın tamamında şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz, Osmaniye Belediyesi Afet Sonrası Çarşı Planlamasıdır. Burada şehir planlarının güncellenmesi, afete duyarlı şehir genişletme planı, kent merkezi canlandırma ve yenileme ve uygulama ve finansman analizleri ile ilgili bir çalışma yapıldı. Osmaniye’de bu çerçevesinde 190 tane zemin etüt çalışması yapıldı. Bu etüt çalışmalarına göre projelerimizi hazırladık”diye konuştu.

"Amacımız dirençli ve sürdürülebilir bir şehir merkezi"

Osmaniye’nin deprem, sıvılaşma ve sel felaketine karşı oldukça hassas olduğuna değinen Başkan Kara, “Çarşı merkezindeki binaların çoğunun betonları dahi mukavemetini tamamen kaybetmiş durumda, taşıyıcı vasıfları kalmamış. O yüzden bizim Osmaniye’de ciddi bir çalışma yapılması gerektiğine inandık. Osmaniye’nin kalbi mahiyetinde olan çarşı merkezin zemini çok fazla risk altında, bölgenin yüzde 60’ından fazlası yüksek tehlike bölgesinde yer almaktadır. Bizim amacımız dirençli ve sürdürülebilir bir şehir merkezidir. Bu yönde çalışmalarımızı yaptık raporlarımızı hazırladık” diyerek sözlerini sürdürdü.

Kara, “Osmaniye çarşı merkezindeki ağır hasarlı binalar yıkıldıktan sonra yerinde kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Konsept çalışmaları ve proje uygulama detayları uzman ekipler tarafından yapıyoruz ve çok kısa süre zamanda tüm detayları halkımızla paylaşılacaktır. Bu çalışmalarımız minimum bir yıl sürer. Sizin bir yeriniz var, yıkıldı ve oraya yeni inşaatın yapılması en az bir yıl sürer. Şu yaptığımız planlama esaslarına göre, yerinde kentsel dönüşümün yapılabilmesi için bir yıla ihtiyaç var “ifadelerini kullandı.

"Çarşı merkezini 1 yıl gibi bir süre içerisinde yenileyeceğiz"

Osmaniye’de ağır hasarlı binaların özel idare marifetiyle yıkımlarının sürdüğünü belirten Başkan kadir Kara, “Ağır hasarlı binaların yıkılması ile sizler için Rahime Hatun Meydanında konteyner işyerleri yapıyoruz. Sizler faaliyetlerinizi orada sürdüreceksiniz. Binanızı yıktıktan ve zemin temizlendikten sonra sizlere kendi işyerlerinizin bulunduğu yerlere konteyner koyma hakkı vereceğiz, faaliyetinizi orada sürdüreceksiniz. Ne zamana kadar, biz belediye olarak gerekli finans ve projeyi hazırlayıp inşaatlara başladığımız zamana kadar. Bu süreçte sizlerle haklarınızı koruyacak şekilde protokoller imzalayacağız. Şuanda oturulan binaların hiç biri sağlıklı değil. Biz 50 hektarlık çarşı merkezini 1 yıl gibi bir süre içerisinde yenileyeceğiz. Daha müreffeh, daha refah ve daha yaşanabilir bir çarşı merkezi oluşturmaya çalışacağız. Sizlerin desteği ile şehri dönüştürme noktasında kararlıyız” şeklinde konuştu.

Masal park yanına modern çarşı kuruluyor

Masal parkın olduğu bölgede İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldığına da dikkat çeken Kara," “O bölgeye modern bir çarşı yapıyoruz. AFAD Başkanlığımız yapacak ve çok kısa sürede yapımı tamamlanacak. Esnettik ve çok güzel bir çarşı olacak. Oraya geçmek isteyen olursa oradan da yer vereceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Kadir Kara, daha sona esnafların sorularını cevaplandırdı.