Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediyespor Kulübü sporcularına malzeme yardımında bulundu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediyespor Kulübü sporcularına malzeme yardımında bulundu.

Koçarlı Belediyespor Kulübü bünyesinde bulunan basketbol, voleybol ve atletizm takımlarındaki 8-15 yaş arası toplam 100 sporcuya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve kardeşi Hayri Kaplan’dan eşofman takımı ve tişört desteği geldi.

Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen malzeme dağıtımında Kulüp Başkanı Timur Yüksel, antrenörler ve sporcular hazır bulunurken, Başkan Kaplan sporcular ile tek tek ilgilenerek eşofman ve tişört dağıtımını da yine kendi elleriyle yaptı.

Malzeme dağıtımında konuşma yaparak sporculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Çocuklarımızın heyecanlarını gördük ve destek olmak, Moral ve motivasyonları yükselsin ve yeni çocukları da teşvik etsin istedik. Kendi imkanlarımız ile 3 parça olarak eşofman ve tişörtten oluşan hediyelerimizi verdik. Ümit ediyorum ki bu heyecanları hiç bitmeyecek ve önümüzdeki maçlarda daha yüksek moral ile çıkarak başarılara koşacaklar. Diğer gençlerimize de örnek olacaklar” dedi.

İlçe genelinde spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kaplan, “Bizim toplamda basketbol, voleybol, atletizm, futbol, karate, tekvando, tenis gibi değişik branşlarda 850 civarında aktif sporcumuz var. Bunların sayısını daha da arttırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz ve gençlik merkezimiz yapıldığında tüm spor dallarımızda binlerce sporcumuz olacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklarından korumak, kollamak, onları teknoloji müptelalığından uzaklaştırmak adına ve sağlıklı bir nesil oluşturmak adına gerek belediyemiz gerek şahsım, kardeşim ve diğer destekçilerimiz ile daha fazla destek olmaya devam edeceğiz. Amacımız bütün çocuklarımıza ulaşmak” şeklinde konuştu.

Program Başkan Kaplan’ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.