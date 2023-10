Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçede bayrak asma kampanyası başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede bulunan tüm esnafları gezerek Türk Bayrağı dağıttı.

“Türk Bayraksız iş yeri ve ev kalmasın” diyerek ilçede yaşayan vatandaşlara bayrak asmaları konusunda çağrı da bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Her yer Ay Yıldızlı bayrak olsun. Türkiye’nin 100. Yılını Ay yıldızlı bayraklarımız ile karşılayalım” dedi.

İlçede sokak sokak gezerek esnafla buluşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman ile birlikte kapsamlı bir Türk bayrağı hareketi başlattı. Kendi elleriyle esnaflara Türk Bayrağı dağıtan Başkan Kaplan, dağıttığı bayrakların aynı anda iş yerlerinin en görünür yerlerine asılması konusunda da rica da bulundu.

Başlattığı bayrak kampanyası için açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde her yerde bayrak dağıtıyoruz. İlçemizin her yerini bayraklarla donatıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılını anlı şanlı Türk bayraklarımız ile karşılamak istiyoruz. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracağız. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız, bizim gurur kaynağımızdır. Bayrağımız, bizim en önemli birleştirici unsurumuzdur. Cumhuriyetimizin 100. Yılı gibi önemli bir günde her evin balkonunda, her dükkanın önünde, arabalarda, sokaklarda bayrağımızı görmek istiyoruz” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, ilçe merkezi dışında ki mahallelerde de KOBEL ekiplerinin Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirdiğini ifade ederek, “İlçemizde bayraksız iş yeri ve ev kalmayacak” dedi.

Türkiye’nin 100. Yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım diyerek vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Kaplan, “Bizim halkımızdan bir isteğimiz var. Bütün ev ve iş yerleri bayraklarla donatılsın. Halkımızı, evlerini, sokaklarını, balkonlarını ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya ve Cumhuriyet’imizin 100. yılını coşkuyla kutlamaya tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.