Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mübarek Ramazan ayımız Kadir Gecesi ile zirveye taşınıyor" dedi.

Başkan Kaplan mesajında on bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Mübarek Ramazan ayımız Kadir Gecesi ile zirveye taşınıyor. Mübarek Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise azaptan kurtuluş olan bu mübarek ramazan ayında ettiğimiz dualar inşallah hepimize huzur getirir. Kur’an-ı Kerim’de Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır” dedi.

Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecan ve coşkusunu, Ramazan Bayramı’na yaklaşmanın da huzurunu yaşadıklarını da belirten Başkan Kaplan, “Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kalpleri bir araya getiren bu gecelerin önemi büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Koçarlılı ve Aydınlı hemşerilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesini kutluyor, Ramazan ayının manevi anlamda en yoğun duygularla yaşandığı Kadir Gecesi’nin ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.