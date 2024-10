Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaplan Mesajında, "Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde kazandığı en büyük zaferlerden birisi olan Kurtuluş Savaşımızın ardından kurulan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaplan, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizin sayesinde eğitimde, bilimde, sanatta ve toplum hayatının her alanında köklü değişimler yaşandığını belirterek yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz sayesinde ülkemiz her alanda ilerlemiş, mazlumların umudu olmuş ve bugün dünyada saygın bir konuma gelmiştir. Atalarımızın canları pahasına mücadele vererek bizlere bıraktıkları asırlık bir çınar olan Cumhuriyetimiz büyük zorluklarla kuruldu. Bizler, Cumhuriyetimizi ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza layık olabilmek için, medeniyet yarışında daima ön saflarda yer alabilmek için tarihimizi iyi öğrenmeli ve gelecek kuşaklara da öğretmeliyiz. Atalarımızın geçmişteki mücadele ruhunu kendimize örnek almalı, vatanımızı her alanda daha da yukarılara taşımak için çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğimize, huzurumuza, kardeşliğimize yönelecek tehditlere karşı birbirimize sımsıkı kenetlenerek demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Bu yolda karşılaşacağımız her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahibiz. Bu şanlı milletin mensupları olarak, atalarımızdan aldığımız ilhamla, tasada ve sevinçte bir hareket edip Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda büyük başarılara ulaşması için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve hainlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.