Koçarlı’da başlattığı sosyal tesis atağına hız kesmeden devam eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Yeniköy Sosyal Tesisleri’nin startını verdiklerini, tüm ekipleri seferber ederek kısa zamanda hizmete açacakları müjdesini verdi.

Gerçekleştirdiği projeler ile Koçarlı’ya önemli yatırımlar kazandıran Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye getirdiği yatırımlara her geçen gün yenilerini ekliyor. Kamu yatırımlarının yanında belediye yatırımlarını da ilçeye kazandıran Başkan Kaplan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yer tespitinin ardından Yeniköy mahallesinde ihtiyaç duyulan sosyal tesisler için düğmeye bastı.

Tüm ekipleri seferber ederek kısa zamanda bitirilmesi konusunda talimat veren Başkan Kaplan, “Yeniköy Mahallemiz Yeni Modern Sosyal Tesisi’ne kavuşuyor. Tüm ekiplerimizi seferber ettik, talimatlarımızı verdik. Yeniköy Sosyal Tesislerimizi çok kısa bir zamanda tamamlayarak Yeniköy’lü hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. 2 bin 200 metrekare alanda yapılacak olan sosyal tesisimiz için incelemelerimizi gerçekleştirdik, çalışmaları yerinde inceledik. Yeniköy Mahalle Muhtarı Yüksel Bıçakçı ve vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak taleplerini dinledik. Çevre düzenlemesi ile Yeniköy’e çok güzel ve modern bir tesis kazandıracağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hem cemiyet alanı olarak hem de farklı etkinlik ve programlarda kullanılmak üzere inşa edeceğimiz Yeniköy Sosyal Tesislerimiz Yeniköye’e çok yakışacak. Yeniköy’e Yeni Sosyal Tesisleri hayırlı olsun” dedi.

Çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Kaplan, “Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor. Verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek bir bir hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, AK Parti Aydın Milletvekillerimize, Aydın Valimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.