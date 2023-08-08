Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede yapımına başlanacak olan İlçe Devlet Hastanesi inşaatının kısa zaman sonra başlayacağını belirtti.

Yeni İlçe Devlet Hastanesi yapılacak olan alanda Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Sağlık Daire Başkanı Dr. Erkan Türkoğlu, Destek Hizmetler Başkanı Av. Hasan Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Özdemir ve Koçarlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Şencan ile birlikte inceleme yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yakın zamanda inşaatın başlanacağı müjdesini verdi. İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Kaplan; “Koçarlı yüzyılı başlıyor, hizmet ve yatırımlarımız devam ediyor. Koçarlı Devlet Hastanesi yeni hizmet binası yapımı çok yakında başlıyor. Yeni Devlet Hastanesi hizmet binamız Koçarlı’ya hayırlı olsun” dedi.

Verdikleri sözleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Kaplan; “Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor. Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Koçarlı bugüne kadar almadığı yatırımları almaya başladı ve bu güzel ilçemiz yatırıma doyacak. Koçarlı için ne yapsak azdır. Her zaman dediğimi yine söylüyorum ki, Koçarlı o makus tarihi kırdı. Artık emin adımlar ile yolumuzda ilerliyoruz. Bu işler, büyük projeler. İnşallah 3-5 yıl içerisinde Koçarlı çok farklı bir konuma doğru hızla gidecektir” dedi.

Koçarlı ilçe girişinde yapılacak olan yeni Devlet Hastanesi için günün şartlarına uygun bir devlet hastanesi inşa edileceğini ifade eden Başkan Kaplan, “Hastane ile ilgili çalışmalar, normal seyrinde ilerliyor. İmar çalışmaları sona erdi. Kadastro kontrollerinin ardından, Sağlık Bakanlığı’mıza yer teslimi yapacağız ve kısa zamanda ihaleye çıkılacak. Bu yılın sonuna doğru hastanenin yapımına başlanacak ve halkımızın hizmetine açılması için gün sayacağız” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ilçesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "İlçemizin gelişmesi konusunda bizlere destek veren bakanlarımıza, milletvekillerimize, valimize, il başkanımıza şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.