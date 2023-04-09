Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Kaplan mesajında, Türk Polis Teşkilatı’nın Türk Milleti’nin gözbebeği olduğunu, gösterdikleri özveri ile hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak Türk Milleti’nin huzur ve güvenliğini sağladıklarını ifade ederek, “Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımız, her zaman bizim gurur kaynağımız olmuştur. Fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şayan başarılar elde etmektedir” dedi.

Çağdaş bir devlet için hayati öneme sahip temel ilkelerin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatı’nın çok önemli bir rolü olduğuna da dikkat çeken Başkan Nedim Kaplan, “Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Demokrasisi ve ekonomisi güçlü bir Türkiye Yüzyılında Emniyet Teşkilatımız da daha güçlü bir şekilde görevlerini icra etmektedirler. Bu duygu ve düşünceler ile vatan topraklarımızın dört bir yanında büyük özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk Polis Teşkilatımızın 178’nci kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis haftasını kutlar, şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet, onların yakınlarına ve halen görev başında bulunan polislerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.