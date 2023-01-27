Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanunun Resmi Gazete de yayımlanmasının ardından Koçarlı Belediyesi’nde çalışan sözleşmeli personellerin kadro sevincine Belediye Başkanı Nedim Kaplan da ortak oldu.

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanunun Resmi Gazete de yayımlanmasının ardından Koçarlı Belediyesi’nde çalışan sözleşmeli personellerin kadro sevincine Belediye Başkanı Nedim Kaplan da ortak oldu.

Memur kadrosuna geçmeye hak kazanan sözleşmeli personellerin dilekçelerini kabul eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, memuriyet hayatlarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve sözleşmeli Memurları Kadroya geçirecek kanununun resmi gazetede yayınlanması ardından başlayan süreç sonrası sözleşmeli personelleri kadro heyecanı sardı. Koçarlı Belediyesinde görev yapan ve kadroya geçebilmek için başvuru dilekçesi hazırlayan 18 personel hazırladıkları dilekçelerini Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a teslim ederek onaylattı.

Başkan Kaplan, memur kadrosuna geçen personellerinin sevinçlerine ortak olarak yaptığı açıklamada, “Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyetle üzerinde durduğu Sözleşmeli Memurları Kadroya geçirecek kanununun resmî gazetede yayınlanması ardından bünyemizde alın teri döken, gecesini gündüzüne katan ve aldığı kadroyu sonuna kadar hak eden mesai arkadaşlarımızın başvuru dilekçelerini aldık. Memuriyet hayatlarına başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” dedi.