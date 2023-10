Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kaplan mesajında; Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır” dedi.

Başkan Kaplan, yayınladığı mesajda, vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit role sahip olan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladığını ifade ederek, “Muhtarlarımız demokratik kültürümüzün gelişimi noktasında birer mihenk taşı konumundadırlar. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında ve vatandaşlarımızın da devletimize ulaşmasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak gördükleri, her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bizlerde Koçarlı’mız için durmaksızın çalışırken en yakın mesai arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla her fırsatta bir araya gelerek ilçemize katkı sağlamak için istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

Vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarların yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu da dikkat çeken Başkan Kaplan, “Eğer hedefiniz vatandaşa hizmetse muhtarla beraber çalışır ve hizmeti birlikte götürürsünüz. Biz de vatandaşa hizmet noktasında muhtarlarımızın taleplerine önem vererek mahallelerimizin sorunlarını birlikte çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız vatandaşlarımızla aramızda köprü görevini üstleniyorlar ve bu köprü görevini de 52 mahallemizde en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Bu duygu ve düşünceler ile mahallelerinin her türlü ihtiyacını tespit edip vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan mahalle muhtarlarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, öncelikle Koçarlı’mızda bulunan 52 mahallemizde görev yapan, demokrasimizin temel taşı, vatandaşlarımızın güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum." dedi.