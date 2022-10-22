Aydın’ın Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçesindeki mahalle muhtarıyla birlikte Ankara’ya çıkarma yaptı. Başkan Kaplan ilçede görev yapan muhtarlar ile birlikte hem 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla hem de muhtarların sorunlarını mecliste milletvekillerine kendilerinin iletme fırsatı bulmaları için 2 gün süren Ankara ziyareti gerçekleştirdi.

Aydın’ın Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçesindeki mahalle muhtarıyla birlikte Ankara’ya çıkarma yaptı. Başkan Kaplan ilçede görev yapan muhtarlar ile birlikte hem 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla hem de muhtarların sorunlarını mecliste milletvekillerine kendilerinin iletme fırsatı bulmaları için 2 gün süren Ankara ziyareti gerçekleştirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Aydın milletvekilleri ve muhtarlar ile birlikte ilk olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında TBMM’de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Belediye Başkanı Kaplan, grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatı buldu. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Başkan Kaplan’ın ilçedeki muhtarı meclise getirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Kaplan’a ve muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a içerisinde Koçarlı’da yetişen yöresel ürünlerin yer aldığı sepet ile üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi yazılı olan poşu hediye etti. Başkan Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, mecliste koridorlarında bakanlar ve AK Partili üst düzey yöneticiler ile görüşerek sohbet etti.

AK Parti grup toplantısının ardından TBMM içerisindeki toplantı salonunda Başkan Kaplan muhtarlarla birlikte AK Parti Aydın Milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda milletvekilleri muhtarların sorunlarını tek tek dinledi. Kendilerine yöneltilen sorunların takipçisi olacaklarını ifade milletvekilleri, muhtarlara sorunların çözümü için söz verdiler.

Muhtarlar ile gerçekleştirdiği Ankara ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarımız ile birlikte Ankara’ya giderek hem cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleşen grup toplantısına katıldık hem de muhtarlarımız milletvekillerimize isteklerini ve sıkıntıları mecliste ifade etme fırsatı yakaladılar. Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı yakalayarak kendilerine ilçemizde yetişen ürünlerin yer aldığı yöresel ürünler sepetimizi hediye ettik. Cumhurbaşkanımızı ilçemize davet ettik, kendilerine bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımızı sunduk” dedi.

Ankara ziyaretlerinin faydalı geçtiğini de ifade eden Başkan Kaplan, “Hem ilçemiz için hem de muhtarlarımız için 2 günlük faydalı bir Ankara ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca muhtarlarımız ile Anıtkabir başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan ve dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri ve Türkiye’nin en büyük kütüphanesini olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanes’ini muhtarlarımız ile ziyaret ederek eşsiz hizmetleri ve kıymetli koleksiyonlarını inceledik. Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanımız Ayhan Tuğlu’yu da makamında ziyaret ederek gösterdikleri misafirperverlikleri için teşekkür ettik. Ardından ise kıymetli muhtarlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Beştepe Millet Camii’ni ziyaret ederek Namaz Kılma şerefine nail olduk” dedi.

Muhtarlar ile birlikte Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisine ve müzesine ziyarette bulunduklarını da ifade eden Başkan Kaplan, “Dönemin anılarını yerinde incelemek ve dinlemek sanki yaşıyormuş gibi çok daha keyifli ve gurur verici oldu. Ankara programlarımız içerisinde bizim için en keyifli ve anlamlı olanı şüphesiz Muhtarlarımızın renk kattığı bu keyifli ziyaretler oldu. Biz de kendilerine teşekkür etmek için ziyaretimiz anısına TBMM’den aldığımız Türk bayrağı rozetlerimizi takdim ettik. Ankara ziyaretimizde bizleri misafir eden Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, genel müdürlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.