Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Koçarlı Belediyesi tarafından başlatılan “Her yer ay yıldızlı bayrak olsun. Türkiye’nin 100. yılını ay yıldızlı bayraklarımız ile karşılayalım” isimli bayrak dağıtım kampanyası bugün de devam etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman ile birlikte minibüsçü esnafı ve sanayi esnafı ile buluşarak, kendi elleriyle esnaflara Türk bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtımı için açıklama yapan Başkan Kaplan, Cumhuriyetin 100. yılını anlı şanlı Türk bayrakları ile karşılamak istediklerini belirterek “İlçemizin her yerinde ve her iş yerinde şanlı bayrağımızın gururla dalgalanmasını istiyoruz. Bayrağımız, bizim gurur kaynağımız. Cumhuriyetimizin 100. yılı gibi önemli bir günde her evin balkonunda, her dükkanın önünde, arabalarda, sokaklarda bayrağımızı görmek istiyoruz” dedi.

Dün ilçe merkezinde, bugün ise sanayi sitesinde ve ilçe garajında bayrak dağıttıklarını ifade eden Başkan Kaplan; “İlçe merkezimizde ki işyerlerine dün dağıtım yaptık. Bugün ise sanayi esnafımızı ziyaret ederek bütün sanayi esnafımıza bayraklarımızı dağıttık. Ayrıca minibüs esnafımıza da araçları için özel boy bayrak dağıtarak bayraksız minibüs kalmasın istedik. Türkiye’nin 100. Yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım, Cumhuriyet’imizin 100. yılını coşkuyla kutlamaya tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.