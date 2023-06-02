Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hafta sonu gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’na girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

4 Haziran Pazar günü yapılacak olan Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’na girecek öğrencilere seslenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Gireceğiniz sınavda başarılı olmanızı dilerim. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

LGS sınavının, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin geleceğe atacakları önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Başkan Kaplan, “Biz gençlerimiz için üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimiz de girecek oldukları LGS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tamdır. Sevgili gençler, sizler bizim yarınımız, ümidimiz, onur kaynağımızsınız. LGS sınavı, hayat yolunda hayallerinize ulaşmak için önemli bir adım. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Çocuklarımız hayallerini gerçekleştirmek için sınavda, bizler de dualarımızla yanlarında olacağız. LGS sınavına girecek olan bütün öğrencilerimize sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum” dedi

Başkan Kaplan ayrıca, vatandaşlara da seslenerek, tüm vatandaşların sınav saatlerinde duyarlı olması ve gürültüden kaçınması gerektiğini ifade etti.