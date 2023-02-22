Aydın’ın Koçarlı İlçesinde Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleriyle hazırlanan ve ilçenin gelir getirici en büyük ölçekli projesi olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için imzalar atıldı.

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleriyle hazırlanan ve ilçenin gelir getirici en büyük ölçekli projesi olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için imzalar atıldı.

Gerçekleşecek olan GES projesinin 24 milyon 978 bin TL’lik bir proje olduğunu, Belediyeye Aylık ortalama 700 bin TL gelir getireceğini ve ayrıca elektrik ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “ADM ile anlaşmaları yapılmış olan projemizin imzalarını firma Yetkilisi Mehmet Şahin ile atarak protokolümüzü imzaladık. GES projemiz ile kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz ve fazlasını ise ADM’ye satacağız. 1,2 megawatt kurulu güce sahip olacak olan projeden beklentimiz ise aylık 700 bin TL’lik bir gelir elde etmek” dedi.

GES projesinin önemli bir özelliği olduğuna dikkat çeken Başkan Kaplan, “Bu projemizin özelliği ise Koçarlı Belediyesinin tarihi boyunca kurulduğu günden bugüne kadar, kendi imkanları ve özkaynakları ile yaptığı gelir getirici en büyük ve tek proje olmasıdır. 1946 yılında kurulan belediyemizin bu denli gelir getirici bir projeye imza atmadığını gördük. Gecikmiş bir projeydi aslında, biz de yapmazsak daha da geç kalırız diyerek projemizi hazırlayıp imzalarımızı attık. Koçarlı’ya ne yapsak azdır. Koçarlı’ya herşey yakışır. Projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Kaplan GES projesi ile hem gelir hem de yeni istihdamlar sağlanacağını belirterek, “Santralimizi Çakırbeyli mahallemiz sarıdere mevkiinde bulunan 50 dönümlük kendi arazimiz üzerinde kuruyoruz. Santralimiz ilk etapta 2 bin 500 panel, 14 İnvertör ile kurulacak. Zaman içerisinde de amacımız daha da büyütmek. Bugün projemizde son aşamaya geldik ve protokolümüzü imzaladık. 6 aylık iş bitim süresi. Ancak 90 gün içerisinde enerji üretip gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu projemiz Koçarlı Belediyesinin mali yapısına ciddi bir katkı sağlayacak, hem istihdam oluşturacak. Hem de ülkemizin önemli bir enerji açığının kapanmasına katkı sunacaktır” diye konuştu.