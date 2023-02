Koçarlı Belediyesi ilçede uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelebilecek olan, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlar için rahatsızlık oluşturan metruk binaların yıkımına başladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatı ile ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binalar gerekli prosedürler tamamlanmasının ardından güvenlik önemleri alınarak yıkım gerçekleştiriliyor. Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, ilçe estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devam ettirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile 3194 sayılı imar kanununun yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı 39. Maddesinde yer alan Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk yapıların tehlikenin giderilmesi gerekçesi ile Koçarlı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri metruk binaların yıkımları gerçekleştirerek tehlikeleri ortadan kaldırıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, metruk binaları yıkımıyla farklı nedenlerle kullanımını hem önlemiş olduklarını, hem de ilçe sakinleri açısından can ve mal kaybının önüne geçmiş olduklarını ifade ederek, “Güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk binalar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belirlenen koruma şansını kaybettiği, mimari özelliğini yitirmiş olan binaların yıkımı İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu tarafından yayınlanan genelgeye istinaden gerçekleştiriyoruz. Böylelikle binanın farklı nedenlerle kullanımını hem önlemiş oluyoruz hem de çevre sakinleri açısından can ve mal kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Özellikle bazı binalar vatandaşın sadece mal güvenliği değil, can güvenliğini de tehlike altına sokuyor. Kötü niyetli bazı şahısların da adeta uğrak noktası olan bu binaları tespit edip gerekli prosedürler tamamlanmasının ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca ilçe merkezinde 7 metruk binanın yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini, tespit edilecek olan binalarında da yıkımına devam edileceğini belirtti.