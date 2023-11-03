Koçarlı ilçe girişi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje ile güzelleşecek.

Koçarlı Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde gerçekleşen “Kent Park Tasarımı Projesi” kapsamında ilçe girişinde hayat bulacak olan projeler belirlendi. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanan ve dereceye giren proje sahibi öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ziraat Fakültesi Dekanı İbrahim Gençsoylu ve bölüm hocaları tarafından verildi.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “İlçe girişimizi öğrencilerimiz uzman dokunuşları ile güzelleştirecek” diyerek, “Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ile protokol imzalayarak Peyzaj Mimarlığı öğrencilerimizin yaptıkları projeler değerlendirildi. Tüm projelerin hepsi birbirinden güzel. İlçemiz girişi için en iyi iki proje belirlendi ve proje sahibi öğrencilerimizi bugün ödüllendiriyoruz. Ancak benim gözümde bütün projeler birinci. Öğrencilerimizin emeklerine sağlık” dedi.

Koçarlı’yı güzelleştirmek, daha yaşanabilir ve tercih edilir bir ilçe haline getirmek için tasarlanan projeler için öğrencilere teşekkür eden Başkan Kaplan, “Marka ilçe Koçarlımıza ve bizlere verdikleri desteklerden dolayı Dekanımız İbrahim Gençsoylu’ya, Peyzaj Mimarlığı Bölümü hocalarımıza ve kıymetli öğrencilerimize desteklerinden ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Proje de birinci olmak veya ikinci olmak önemli değil. Bütün projelerden bazı örnekler kullanmayı düşünüyoruz. Yılbaşından sonra projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projelerle Aydın’ın en güzel ilçe girişi olan ilçesi olacağımızı düşünüyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Belediyemiz Çevre Mühendisi Gamze Öksüz, Peyzaj Mimarlığı Bölümü kıymetli hocaları ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı İbrahim Gençsoylu ise yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaların hepsi de birbirinde değerli projeler” diyerek, “Öğrencilerimizin yaptığı tüm emekler önemli bizler için. Öğrencilerimizin hepsini tek tek tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız da bizim her konuda yanımızda olduğunu bizlere gösteriyor ve iş birliklerimiz her daim devam edecek. Kendilerine de bu bağlamda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından en iyi Koçarlı Belediyesi Kent Park Proje Tasarımını yapan öğrenciler Samet Parlas ve Muhammet Taha Kartal’a, ikinci Kent Park Proje öğrencileri Ahmet Farfour, Feride Şaşik, Kezban Ayhan ve Songül Perkyürek isimli öğrenciler Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı İbrahim Gençsoylu tarafından gram altın ile ödüllendirildi. Ayrıca proje sunan tüm öğrencilere ise katılım belgesi verildi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.