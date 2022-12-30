Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılına kavuşacağımız 2023 yılında da hizmetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılına kavuşacağımız 2023 yılında da hizmetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 2023 yılının Türkiye’ye, Aydın’a, Koçarlı’ya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Kaplan, "Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan ilçemize hizmet etme aşkının aynı ilk günkü heyecanla 2023 yılında da devam edeceğine hiçbir hemşerimizin şüphesi olmasın. Allah yeni yılda İlçemizi daha yaşanabilir ve marka bir ilçe yapma mücadelemizde bizlere güç kuvvet versin. 2023 yılının Koçarlı’mıza, Aydın’ımıza, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Koçarlı Belediyesi olarak 2022 yılında yoğun bir şekilde hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Nedim Kaplan, “Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılında da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Koçarlı’ya ne yapsak yakışır ve ’bu ilçeye değer’ sözümüzü en iyi şekilde yerine getirerek, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında da hemşerilerimiz için yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Başkan Kaplan ayrıca, 2023 yılının tüm insanlığa ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, “Yeni yıla yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda birlik ve beraberliğimizin daha çok artmasını, başta Koçarlı’lı hemşerilerim olmak üzere yeni yılın hepimize, yuvalarımıza, kentimize, ülkemize ve tüm insanlığa esenlik, huzur, başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diler. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Yeni yılınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.