Aydın’ın Koçarlı ilçesinde altyapısı tamamlanan doğalgaz çalışmaları sonuçlanırken doğalgaz ilçedeki evlerde kullanılmaya başlandı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde altyapısı tamamlanan doğalgaz çalışmaları sonuçlanırken doğalgaz ilçedeki evlerde kullanılmaya başlandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Gündoğan Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın doğalgaz vanasını açarak ilçede ilk doğalgaz kullanımını resmen başlatmış oldu. İlçeye doğalgaz getirilmesi için yoğun çaba gösteren Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın bu çabaları sonuç verdi. Söz verdiği doğalgazı ilçeye getiren Başkan Kaplan, “Hemşerilerimizin hayalini gerçekleştirmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Doğalgaz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Yaklaşık 6 ay önce ilk kazma vurularak doğalgaz çalışması başlayan Koçarlı ilçesinde kısa zamanda büyük ilerleme sağlanarak evlerde doğalgaz kullanımına başlandı. Yaklaşık 300 konut doğal gaz kullanımına hazır hale getirilirken, aboneliklerini gerçekleştiren bazı evlerde de doğalgaz kullanılmaya başlandı.

İlçede yapılan her yatırımın önemli olduğunun altını çizen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Bugün itibariyle evlerimizde doğalgaz kullanılmaya başlandı. Söz vermiştik. Doğalgazı ilçemize getireceğimizi ve konutların doğalgaz ile ısınacağını söylemiştik. Hayal olarak görünen doğalgaz şimdi ilçemizde kullanılmaya başlandı. Hayalleri gerçekleştirmenin, sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Abonelik yaptıran vatandaşların saatleri takılmasının ardından doğalgazı kullanmaya başlayacaklarını ifade eden Başkan Kaplan, “Yaklaşık 300 konut doğalgaz kullanımına hazır hale getirilirken, aboneliklerini gerçekleştiren bazı evlerde de doğalgaz kullanılmaya başlandı. Cumhuriyetimizin 100. yılına girmeden ilçemizin birçok meselesini hallederken, doğalgazı da ilçemize getirdik. Sağ olsunlar tüm birimler gerekli, gayretli ve özverili çalışmayı gösterdiler. Koçarlı’mıza hayırlı olsun. İlçemize ve bizlere olan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza, Milletvekillerimize ve sahada çalışan personellere, şahsım ve Koçarlı halkı adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.