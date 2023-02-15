Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediye oteline yerleşen vatandaşlar ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediye oteline yerleşen vatandaşlar ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman ve Hatay’dan Koçarlı ilçesine gelen 50 depremzede vatandaşı Belediye Otelinde misafir eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, öğle yemeğini depremzede vatandaşlar ile birlikte yedi.

Kendi servis ettiği yemeği yine depremzedeler ile birlikte yiyen Başkan Kaplan, Belediye otelinde misafir ettikleri depremzedelere gerek şahsi, gerek belediye olarak gerekse tüm Koçarlı olarak bağırlarına bastıklarını ve onları rahat ettirebilmek adına her türlü desteği ve imkanı sağladıklarını ifade eden Başkan Kaplan, “İlçemize Adıyaman ve Hatay illerimizden depremzede vatandaşlarımız geldi. Kardeşlerimizi en iyi şekilde karşılayarak, onların tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında hiçbir elimizden gelenin fazlasını yapmak için gerek şahsi, gerek belediye, gerekse tüm Koçarlı halkı olarak çalışıyoruz. Çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek bütün depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını ekiplerimiz her gün depremzede kardeşlerimiz için hazırlıyorlar” dedi.

Belediye otelinde bütün imkanları depremzedeler için seferber ettiklerini de belirten Başkan Kaplan, “Belediye otelimizi depremzedelerimize tahsis ederek 3 öğün yemek, ısınma, kıyafet ve özel ihtiyaçları noktasında ihtiyaçlarını hazırlıyoruz. Bugün de öğle yemeğinde bir araya gelerek İhtiyaç duydukları her an yanlarında olduğumuzu ilettik. Şuan bir olmak ve birlik olma zamanı. Yaraların hep birlikte saracağız” diye konuştu.