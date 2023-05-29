Aydın’ın Koçarlı ilçesinde sel felaketinin yaşandığı Güdüşlü, Yeniköy ve Bıyıklı Mahallelerinde selin izlerini silmek için çalışmalar devam ediyor.

Selden etkilenen bölgeye gelen ve inceleme yapan AK parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilk olarak selden etkilenen vatandaşları ziyaret ettiler. İncelemeye ayrıca kurum müdürleri eşlik etti.

Vatandaşlardan yaşadıkları sel felaketi ile ilgili bilgi alan ve her daim devletin vatandaşın yanlarında olduklarını ifade eden Milletvekilleri ve Başkan Kaplan, selin ilk saatlerinden itibaren yalnız bırakmadıklarını ve asla da yalnız bırakmayacaklarını vurguladılar.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada “Devlet milletinin yanında” diyerek, “Dün akşam saatlerinde Güdüşlü, Yeniköy ve Bıyıklı mahallerimizde etkili olan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için devam eden çalışmaları AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve yetkili kurumlarımız ile bölgede incelemelerde bulunduk. Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduğu bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, mağduriyetlerinin ve zararlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda talimatları verdik. Yaraların sarılması için tüm ekiplerimiz ile yanlarında olduğumuzu belirttik” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ayrıca, normalin üzerinde gerçekleşen yağış nedeniyle sel ve taşkınların yaşandığını ifade ederek, “Selde maddi hasar oluştu ve bazı hayvanların telef olduğunu öğrendik. Herkese geçmiş olsun. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Milletvekillerimiz, Valimiz Kaymakamımız ve tüm kurumlarımız ile birlikte bölgeye geldik. Tüm ekiplerimiz, iş makineleri ile araç gereçlerle ve insan kaynaklarıyla sıkıntının giderilmesi için seferber olduk. Bu yağış daha fazla taşkınlara neden olabilirdi. Ekiplerimiz hazır bir şekilde bekliyordu ve vakit kaybetmeden şiddetli yağış alan mahallerimize yönlendirme yaparak suyun tahliyesini sağladık. Alınan önlemler sayesinde aşırı yağışa rağmen daha fazla su baskını, sel ve benzeri afetin yaşanmadı. Şiddetli yağıştan etkilenen mahallelerimizde gerekli müdahale yapılıyor. Yağıştan etkilenen bölgelerdeki hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bölgemizde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, toprak kayması ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyoruz." dedi.