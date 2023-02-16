Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Adıyaman ve Hatay’dan Koçarlı’ya gelen depremzede çocuklar ile buluştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Adıyaman ve Hatay’dan Koçarlı’ya gelen depremzede çocuklar ile buluştu.

İlçede depremzede çocuklara yönelik yapılacak etkinliklerden bahseden ve dağıttığı hediyelerle, çocuklara moral olan Kaplan “Onlar bizim geleceğimiz. Yaraları el ele vererek saracağız. Yaşanan felaketten en çok etkilenen bu yavrularımız için ne yapsak azdır” dedi.

Deprem bölgesinden Koçarlı’ya gelen, Koçarlı Belediyesinin misafiri olarak belediye otelinde barınma sorunu çözülen depremzede ailelerin çocuklarıyla tek tek yakından ilgilenen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Çocuklarımızı depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaştırmak istiyoruz. Sosyal hayata dönmeleri ve mutlu olmaları adına depremzede çocuklarımız için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere personellerimiz ile çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Tiyatro, sinema, müzik ve çeşitli etkinlikler ile çocukluklarını yaşamalarını sağlayacağız. Bu çocuklarımız aileleri ile birlikte bizlere emanet. Kendilerini en iyi şekilde misafir etmek ise bizim boynumuzun borcu. Onlar için ne yapsak azdır. Bu yüzden de elimizden gelenin fazlasını yapmak ve başta depremzede çocuklarımız olmak üzere aileleri ile mutlu etmek için tüm çabamız ve çocuklarımıza depremin acılarını unutturmak istiyoruz” diye konuştu.

Buluşmada depremzede çocuklara önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerin müjdesini de veren Başkan Kaplan, tek tek yakından ilgilendiği çocuklara verdiği çeşitli hediyelerle mutlu ederek “Ben hep sizlerin yanında olacağım” dedi.