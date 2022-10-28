Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaplan yayınladığı mesajda, yüzyıllar boyunca bağımsız olarak yaşamış aziz Türk Milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını içerisinde olduklarını ifade ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir nitelikte kadınıyla, erkeğiyle genciyle, yaşlısıyla, topyekun olarak verdiği destansı mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet, birlikte olmanın, bir olmanın, kardeşçe birbirimizi kucaklamanın, kenetlenmenin, millet olarak el birliği ve gönül birliği ile hareket etmenin özetle Türk Milleti olarak var olmanın adıdır. Aziz milletimiz tarih boyunca bağımsız yaşamaktan asla taviz vermemiştir. 1071 Malazgirt’ten 15 Temmuz Hain Darbe Girişimine uzanan yolda istiklaline yönelik uğradığı tüm saldırılara karşı kazandığı zaferler bunun en açık ispatıdır. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bu günlerde, yarınlara büyük bir inanç ve azimle yürüyoruz” dedi.

Başkan Kaplan, devletin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda canla başla çalışarak milletin refahı, memleketin tüm yönleriyle imarı için hizmet üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, “Halkın iradesi olan Cumhuriyetimiz, ülkemiz ve milletimiz için kazanılan en büyük değerlerden birisidir. Cumhuriyetimizi korumak, değerlerine sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak bu ülkenin evlatları olarak hepimizin ortak görevidir. Biz sahip olduğumuz bu anlayış ile Cumhuriyetimize sahip çıkarak ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak adına bizce gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan şirin ilçemiz Koçarlı için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluşunun 99. Yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde daha aydınlık yarınlara ulaştırma azmindeyiz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk ve silah arkadaşlarını, mukaddes vatan toprakları için kanlarını dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Koçarlı’lı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum” dedi.