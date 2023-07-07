Koçarlı’daki tarihi öneme sahip yapıların turizme kazandırılması için çalışma başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cincin Kalesi için de düğmeye bastı.

Cihanoğulları Beyliği’nin güvenliğini ve çevre üzerindeki ekonomik denetimini sağlamak amacıyla 18. yüzyılda Cin Bey tarafından yaptırılan ve günümüze kadar gelen Osmanlı Devri Ayanlık dönemi yapısı olan kalede kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Cincin Kalesi sınırları içerisinde yer alan arsaların kamulaştırma işleminin ardından alımını gerçekleştiren Koçarlı Belediyesi, ilk olarak 5 bin metrekare arsayı sahibi Niyazi Şanlıdağ’dan satın aldı. Arsa sahibi gerçekleşen satışın ardından Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a tapuyu teslim etti. Tapu teslim töreninde konuşma yapan Başkan Nedim Kaplan, tarihe sahip çıktıklarını ve tarihi yapının restore edilmesinin bölgeye sosyo-ekonomik bir canlılık kazandıracağını ifade etti.

1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ’Anıt Eser’ olarak tescillediği, ilçenin açık hava müzesi niteliğindeki tarihi Cincin Kalesi ve Koçarlı’da bulunan tarihi yapılardan olan Cihanoğlu Kulesi restorasyonunun tamamlanması, Amyzon Antik Kenti’nde tarihi kazı çalışmalarının başlatılmasının yanı sıra Cincin Kalesi’nin de restore edilerek turizme kazandırılmasının ilçenin turizm vizyonuna dönük büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Kaplan; "Yaklaşık 250 yıllık tarihi yapının kamulaştırmasını bitirdik. Koçarlı’nın bir turizm destinasyonuna dönmesi için çok önemli projeler hazırlıyoruz. Cincin Kalesi’nde yapının statik durumunu koruyor olması güzel. Koçarlı’ya güzel bir hizmet daha üretmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Tarihi yapının yaklaşık 16 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kaplan; “18. yüzyıldan kalma bu yapı, ilçemize önemli cami ve kule yapılarını kazandıran Cihanoğlu Beyliği tarafından aynı dönemlerde güvenlik amacıyla yapılmıştır. Cincin Kalesi’nin de büyük bir kısmı sütunlarıyla birlikte ayakta duruyor. Amacımız Koçarlı Belediyesi olarak geçmişten gelen tarihi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bunu yaparken de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da katkı sunmaktır. Koçarlı’nın tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmamızla turizm yönünden de gelir elde etme amacındayız” diye konuştu.

"Tarihi değerimizi ilçemize kazandıracağız"

Önceki yıllarda şahıslara satılan Cincin Kalesi’nin bulunduğu alandaki kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla tüm alanı belediye olarak satın alacaklarını da ifade eden Başkan Kaplan; “Burasının Aydın’a yakın olmasıyla beraber Cincin Mahallesi’nin de tabiatla iç içe konumda bulunmasının ciddi bir turizm potansiyeli var. Burada yapacağımız düzenleme sonucunda hayata geçireceğimiz kahvaltı salonları ve dinlenme yerlerinin kültürel değerlere önem veren turist potansiyelini de bölgeye çekeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz geliştikçe bu gibi değerlerimize artık sahip çıkmaya başladık. Halihazırda burası sit alanı edilmiş durumdadır. Artık biz burada yapı içerisinde olmaması gereken fiili durumları da ortadan kaldıracağız. Tarihi değerimizin korunması noktasında da gerekli adımları atarak Bakanlığımız ve Valiliğimizin desteğiyle de ilçemize kazandıracağız. Bizlere bu yolda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve Aydın Valimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyoruz" dedi.