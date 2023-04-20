Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan Bayramı’nın arife gününde gerçekleşen bayramlaşma törenin de belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Kaplan Ramazan ayının son mesai gününe saha da çalışan belediye personeli ile başladı. Belediye garajında saha personeli ile bir araya gelen Kaplan, personel ile tek tek bayramlaşarak kendilerinin ve ailelerinin bayramını kutladı.

Diğer bayramlaşma ise Belediye Başkanlık makamında gerçekleşti. Yarım günlük mesainin ardından belediye binasında hizmet veren personeli ile buluşan Başkan Kaplan, tüm personeline huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Kaplan “Tüm mesai arkadaşlarımın ve hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu bayramın birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Kaplan konuşmasında Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını vurgulayarak “Bir ay boyunca Cenabı Allah’ın rızasını kazanmak için tutulan oruçlardan sonra, bayram günlerine kavuşmanın, büyük onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep daha iyiyi daha güzeli nasıl yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak adına kapı kapı gezerek gıda yardımları yaptık. Evlerinde yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlarımıza KOBEL ekiplerimiz her gün sıcak yemek götürdü. Depremzede vatandaşlarımız için sahur ve iftarda sıcak yemek ikramlarına ve konaklamalarına devam ettik. Hepinize emekleriniz ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Organize hareket ederek tüm birimlerimiz ile çok güzel çalışmalara hep beraber imza atıyoruz. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız. Ben her birinizin ve ailelerinizin ayrı ayrı Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Belediye binasında düzenlenen törene Başkan Kaplan’ın yanı sıra, Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katılırken, bayramlaşma merasimi, Başkan Kaplan’ın personeli ve ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.