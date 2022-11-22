Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, akşam saatlerinde başlayan ve ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halindeki belediye personeliyle birlikte mahallelerde görev yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, akşam saatlerinde başlayan ve ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halindeki belediye personeliyle birlikte mahallelerde görev yaptı.

Başkan Kaplan, Bıyıklı, Kasaplar, Yağhanlı ve Haydarlı mahallelerinin şiddetli yağıştan etkilenmesinin ardından kısa sürede mahallelere giderek incelemelerde bulundu. Etkili olan aşırı yağış ile birlikte yaşanan sıkıntılar sonrası Başkan Kaplan bir yandan sahada inceleme yaparken, bir yandan da vatandaşları bilgilendirdi. Koçarlı Belediyesine bağlı ekiplerin ve iş makinelerinin vakit kaybetmeden şiddetli yağışların yaşandığı mahallelerde yaptıkları çalışma, meydana gelebilecek taşkınları önlerken mahalleleri ve yolları sular altında kalmaktan kurtardı.

Bölgede incelemeler yapan Başkan Kaplan, vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi vererek "Bu yağış daha büyük taşkınlara neden olabilirdi. Ekiplerimiz hazır bir şekilde bekliyordu ve vakit kaybetmeden şiddetli yağış alan mahallerimize yönlendirme yaparak suyun tahliyesini sağladık" dedi.

Alınan önlemler sayesinde aşırı yağışa rağmen herhangi bir su baskını, sel ve benzeri afetin yaşanmadığını aktaran Belediye Başkanı Kaplan, ekiplerin her zaman olduğu gibi yine hazır halde beklediğini söyleyerek, "Belediyemiz tüm imkanlarımızla hemşerilerimizin yanında. Şiddetli yağıştan etkilenen mahallelerimizde gerekli müdahale yapılıyor. Tüm ekiplerimizi alarma geçirdik. Yağıştan etkilenen bölgelerdeki hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bölgemizde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, toprak kayması ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.