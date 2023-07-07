Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçeye yapılacak olan yatırımlara bir yenisini daha eklerken, ilçede öğretim gören öğrencilerin barınma sorunun kalmaması için 100 kişilik öğrenci pansiyonu yapılacağının sözünü aldıklarını müjdeledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Başkan Kaplan, gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde ilçenin ihtiyaçları çerçevesinde hazırladığı projeleri bakanlar, milletvekilleri ve kurumların genel müdürlerine sunarken, ilçenin önemli ihtiyaçları arasında bulunan öğrencilerin barınma sorununa da çözüm için görüşmeler gerçekleştirdi. Hafta başından bu yana Ankara’da adeta çalmadık kapı bırakmayan Başkan Kaplan, birçok önemli ziyarette bulundu. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem yeni dönem için hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kaplan, hem de Koçarlı’nın yeni dönemde alması gereken yatırımlar içinde proje değerlendirmelerinde bulundu.

"Öğrencilerin barınma ihtiyacı sorunu bitiyor"

Yapımında sona gelinen KYK Yurdunun önümüzdeki eğitim öğretim döneminde faaliyete geçeceğini ifade eden Başkan Kaplan, bunun yanında Ankara temaslarında Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Özer Dumanlı ile görüşmesi sonrası ise ilçeye 100 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu kazandıracakları müjdesini verdi.

Başkan Kaplan müjdeli haberi, “Ankara’dan yine müjdemiz var. Koçarlı’mıza 100 Kişilik öğrenci pansiyonu kazandırıyoruz. 50 kız, 50 erkek öğrenci pansiyonu ilçemize hayırlı olsun. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanımız Özer Dumanlı’yı ziyarette bulunarak taleplerimizi iletip, desteklerini aldık. Daire Başkanımıza ve AK Parti Aydın Milletvekillerimize desteklerinden dolayı ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim. Koçarlı’ya ne yapsak azdır. Ne yapsak yakışır” diyerek duyurdu.

Koçarlı turizm kenti olacak

Ankara ziyaretinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı’mızın turizmine değer katacak projelerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek, “İlçemiz Cihanoğlu Kulesi ve Çevresinde hızla devam eden restorasyon projemiz ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Projemize verdiği destekleri ve misafirperverlikleri için Bakan Ersoy’a, ziyaretimizde destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Aydın Milletvekillerimize ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim. Koçarlımızı turizm merkezi yapmak için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.