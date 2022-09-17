Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’in vefatının 61. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’in vefatının 61. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Koçarlı’nın Çakırbeyli mahallesinde doğup büyüyen Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’in vefatının üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen yüreklerdeki yaranın halen daha dinmediğinin altını çizen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Ölümünün 61. Yılında Demokrasi Şehidimiz Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes’i ve arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen o günü unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Başkan Kaplan, Milli iradeyi gasp eden darbecilerin hukuksuz yargılamaları sonucu idama mahkum edilerek 17 Eylül 1961 tarihinde hayata veda eden Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’i ve dava arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu vefatlarının 61. yıl dönümünde, rahmet, minnet ve hürmetle andığını ifade ederek, “Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Demokrasi tarihinin bu kara lekesini Unutmadık, Unutmayacağız. Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Eserlerini onlarla ebediyen yaşatacağız. Menderes’in ve arkadaşlarının acısı 61 yıldır dinmedi. 61 yıl önce kendilerini savunmalarına dahi izin verilmeyerek yargısız infazla hukuk dışı uygulamalara maruz kalan Demokrasi Şehidimiz Menderes ile yol arkadaşlarının acısı halen yüreğimizde. Her 17 Eylül ile o menfur darbenin gerçekleştiği 27 Mayıs’ın yıl dönümünde acılarımız daha da tazeleniyor. Şahadetlerinin yıl dönümünde, üzüntülerini ilk gün ki acı ile yüreklerinde hisseden Koçarlılı hemşerileri olarak demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Çakırbeyli mahallemizde doğan, Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı gazisi, hemşehrimiz Adnan Menderes ‘yeter söz milletindir’ diyerek cesur adımlarla çıktığı demokrasi yolunda başvekil olarak görev yaptığı 10 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri ile aziz milletimizin gönlünde hayırla anılmaya edilmeye devam etmektedir” dedi.

Başvekil Adnan Menderes’in anısının Adnan Menderes Müzesinde yaşatıldığını hatırlatan Başkan Kaplan “Koçarlı’nın yetiştirdiği Merhum Başbakan Menderes’in anısı Çakırbeyli Mahallemizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun gayretleri ile yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesinde yaşatılıyor. Merhum Menderes ve arkadaşlarının anılarını yaşatmaya da devam edeceğiz. Demokrasi Şehidimiz Başvekil Adnan Menderes’in anısına yapılan müzemiz öyle anlamlı bir müze ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz 15 Ocak’ta açılmasının ardından bu tarihe kadar yaklaşık 100 bin ziyaretçi aldı” ifadelerini kullandı.

Koçarlı’nın yetiştirdiği Demokrasi şehidi Merhum Başbakan Menderes’in anısını her daim yaşatacaklarını belirten Başkan Kaplan mesajını şu sözlerle noktaladı;

“Bu duygu ve düşüncelerle, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’i ve dava arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu, vefatlarının 61. Yıldönümünde, rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."