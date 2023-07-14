Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kaplan yayınladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına koruduğunu, bununla birlikte 15 Temmuz zaferinin büyük bir fedakarlığın eseri olduğuna dikkat çekti.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk Milleti’nin nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaların karşısında dimdik duracağını ifade eden Başkan Kaplan; "Egemenliğimize kasteden birçok düşmanla ve onların içeride maşası olarak nitelendirebileceğimiz çeşitli terör örgütleriyle de tarih boyunca mücadele eden milletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde ise bambaşka bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. O gece, bu hain saldırıya karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla aziz milletimiz, tüm farklılıklarını, tüm renklerini geride bırakmış; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yeniden ayağa kalkmıştır” dedi.

Hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; “15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Koçarlılı hemşerilerimiz ve Türk Milletimiz vatanına, milletine ve bayrağına kararlı bir şekilde sahip çıkarak birliğin gücüne olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. Çok iyi bilmekteyiz ki millet olarak yüreklerimiz, bu vatan uğruna asırlardır aynı duygularla çarpmaktadır. Bir taraftan 251 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atılmasının gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz’da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini vererek ülkemizin kaderini değiştiren tüm kahramanlarımıza, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” dedi.