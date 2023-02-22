Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, deprem bölgesinde görev yapan yerel destek ekiplerini ödüllendirdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, deprem bölgesinde görev yapan yerel destek ekiplerini ödüllendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yaşanan felaket sonrası Başkan Mehmet Kanar’ın talimatıyla yaraları sarmak için bölgeye sevk edilen yerel destek ekipleri ilçeye dönüş yaptı. Mustafakemalpaşa Belediyesi Arama Kurtarma (MPAK), yerel destek ekibi ve bölgede haberleşmeyi sağlayan radyo amatörleri 2 hafta süren yoğun çabanın ardından görevini tamamlayarak ilçeye dönerken Başkan Kanar, görevli personele teşekkür plaketi verdi. Günler sonra kurtarılmalara tanıklık eden MPAK, depremin vurduğu Gaziantep ve büyük yıkıma uğrayan Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılarak enkaz altından onlarca vatandaşa sağ olarak ulaşırken depremzedelerin yaralarını saran yerel destek ekibi de dört bir yandan gelen yardımların ulaştırılmasında büyük rol oynadı. Yardım elini uzatan Mustafakemalpaşa ekibi arama kurtarma ve ilk yardım öncelikli faaliyetlerin yanı sıra afet çadırlarının kurulmasından kumanya dağıtımına yaşlıların ihtiyaçlarından çocukların bakımına kadar pek çok konuda seferber oldu. Öte yandan yaşanan büyük felaket nedeniyle kullanılamaz hale gelen Telekom ve GSM hatları haberleşmeyi sekteye uğratırken TRAC Mustafakemalpaşa ekipleri kurduğu taşınabilir telsiz sistemiyle bölgede çalışan ekiplerin birbirleriyle iletişim kurmasında büyük başarı sağladı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye personelinden oluşan arama kurtarma, destek ve haberleşmeden oluşan 3 ekiple bölgenin yaralarını sarmak için canla başla çalıştıklarını söyleyerek “Bugün asrın felaketini yaşadığımız ülkemizin son derece zor günler geçirdiği depremzede vatandaşlarımıza dua ettik onları yad ettik ve yaralılarımıza acil şifalar diledik. Hem de orada çalışan personelimize bir nebze moral olsun diye yemekle onurlandırdık. Hediyelerimizi takdim ettik” ifadelerini kullandı.

Başkan Kanar, “Buradaki ailelerini bırakıp, oradaki o muazzam felaketin yaralarını sarmaya çalıştılar. İnşallah bu yaşadıklarımızdan ders çıkartıp, ülkemizi el birliğiyle kalkındırmaya devam edeceğiz. Buraya gelen vatandaşlarımıza Mustafakemalpaşa’da her türlü desteği veriyoruz. Gerek gıda konusunda gerek ev eşyası konusunda gerekse yakacak konusunda her türlü soba konusunda desteklerini bekliyoruz. Dolayısıyla el birliğiyle bu yaraları saracağız ve ülkemiz tekrar eski günlerine o koştuğu günlere yine kısa zamanda kavuşacak. Rabbim bir daha böyle felaketleri ülkemize vermesin diye temenni ediyorum dua ediyorum ve ilçemizi depremzede vatandaşlarımıza yardım etmeye çağırıyorum” dedi.