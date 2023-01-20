“Milli Teknoloji Hamlesi” çerçevesinde uzay, bilim ve teknoloji alanında ilçede bulunan gençlere ışık tutmak amacıyla Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde kurulan İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, meyvelerini vermeye başladı. Teknoloji üreten Mustafakemalpaşa’lı gençler kısa süre içerisinde ulusal yarışlarda boy göstermeye başladı.

“Milli Teknoloji Hamlesi” çerçevesinde uzay, bilim ve teknoloji alanında ilçede bulunan gençlere ışık tutmak amacıyla Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde kurulan İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, meyvelerini vermeye başladı. Teknoloji üreten Mustafakemalpaşa’lı gençler kısa süre içerisinde ulusal yarışlarda boy göstermeye başladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında ilçede ki teknoloji meraklısı gençlerin farkındalığını oluşturup, yetiştirilmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. 2022 yılında Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, TEKNOFEST Festivali’nde yapılan robotik kodlama ve robot yarışmalarında, Mustafakemalpaşa’yı temsil edebilmeleri adına destek sağlayarak, öğrencilere ışık tutacak.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Milli Teknoloji Hamlesine desteklerimiz tam, ilçemizde ki tüm gençlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunmayı önemsiyorum ve buluşmalarımda fark ettiğim özel bir konu var, ilçemizde ki gençler teknoloji ve inovasyona meraklı, bizlerde Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak, gelecek nesile ışık olma yolunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunda, Türkiye’mizin Bursa’mızın ilçemizin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Çok şanslıyız ki yerli ve milli TOGG, Türkiye’mizi teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltmak adına tartışmasız muazzam bir proje oldu. Geleceğin TOGG mühendisleri umarım Mustafakemalpaşa’dan çıkar, bizlerde gurur dolu anlar yaşamaya devam ederiz.’’ İfadelerini kullandı.