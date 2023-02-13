Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminde eşi ve çocuklarıyla birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hacer Aykut’un babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminde eşi ve çocuklarıyla birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hacer Aykut’un babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Acılı ailenin Orta Mahalle’deki evini ziyaret eden Başkan Kanar, baba İsmail Kara’ya sarılarak başsağlığı diledi. Şehit ailesini yaslı günlerinde yalnız bırakmayarak acısını paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Türkiye binlerce vatan evladını kaybetti. Yaşadığımız acı tarifsiz, tek tesellimiz ise ülkemizin dört bir yanından depremzedelere yardım etmek için birbiriyle yarışan insanların varlığıdır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Refiye ve İsmail Kara ailesine sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim vefat eden tüm vatandaşlarımıza şehitlik mertebesi nasip etsin” dedi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Sırrı Aykut ve ailesi depremde enkaz altında kalmış, yakınları uzun süre haber alamamıştı. Depremin 4’üncü günü Dursunbeyli Uzman Çavuş Sırrı Aykut, eşi Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ (3) ve Alparslan’ın (1) cansız bedenleri yaklaşık 73 saat sonra enkaz altından çıkarılmıştı. Cenazeler Gaziantep’in Şahinbey ilçesinden alınarak Balıkesir’in Dursunbey’e ilçesine getirilirken, yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından 4 kişilik aile Dursunbey kabristanlığında toprağa verildi.