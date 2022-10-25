Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 2022-2023 eğitim öğretim yıllarında Mustafakemalpaşa ilçesine eğitim görmeye gelen öğrencilerle buluştu. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine seslenen Başkan Kanar, “Evlatlarım, evinize hoş geldiniz” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 2022-2023 eğitim öğretim yıllarında Mustafakemalpaşa ilçesine eğitim görmeye gelen öğrencilerle buluştu. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine seslenen Başkan Kanar, “Evlatlarım, evinize hoş geldiniz” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulunda yüzlerle öğrenci ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlerle birlikte yeni bir Mustafakemalpaşa için istişarelerde bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa’mıza, evinize hoş geldiniz. Sizler bizim için hem ev sahibi hem misafirsiniz. Bir ağabeyiniz olarak ilçemizde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamanız için elimizden geleni yapacağız. Neden yapacağız diyorum çünkü sizlerin fikirleri benim için çok kıymetli, hep birlikte genç bir Mustafakemalpaşa oluşturmalıyız. Mustafakemalpaşa’mızı tanıyın gezin ve her yerde kentimizi anlatın. Mustafakemalpaşa’dan öğrenecek çok şeyiniz var. Sizlerin fikirleri benim için çok kıymetli ne ihtiyacınız olursa olsun bana ulaşabilirsiniz” ifadelerin kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, “2022-2023 eğitim öğretim yılında okumakta olan ve yeni başlayan tüm öğrencilerime başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan etkinlikte, üniversite öğrencilere pilav ayran ve Mustafakemalpaşa’nın coğrafi işaret tescilli tatlısı Mustafakemalpaşa peynir tatlısı ikram edildi.