Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Hatay, Arsuz’a giden Başkan Kanar, "Her zaman biriz, beraberiz, birlikteyiz" dedi.

Hatay Arsuz’da Aşevi, Yerel Destek Ekibi, Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekibi ile depremin ilk gününden itibaren tüm imkânlarıyla deprem bölgesine yardımlarını sürdüren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve ekipleri, yeniden Hatay için çalışmalara başladı. Başkan Kanar, Konacık, Işıklı, Tülek, Avcılarsuyu, Haymaseki Mahallelerini ziyarette bulunup, yeni Arsuz’un inşası için depremzedeler ile buluşup, taleplerini dinledi.

Ziyaretleri sırasında, deprem sonrası Hatay’dan Mustafakemalpaşa’ya yaşanan yoğun göç dalgası ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kanar, "Hatay ve Mustafakemalpaşa arasında ki mesafeleri kaldırdık. Hatay’lı hemşehrilerimizin bir yani Mustafakemalpaşa’lı bizim bir yanımız Hatay’lı. Arsuz’da ki hemşehrilerime söz verdiğim gibi yeniden bir araya geldik" dedi.

"Bu yaralar el birliği ile sarılacak’’

Arsuz’u karış karış gezerek, her vatandaş ile temasta bulunan Başkan Kanar "Acımız hale taze üzerinden aylar geçse bile yüreğimizin yangını sönmek bilmiyor. Hatay Arsuz benim ikinci memleketim. Burada yaşayan hemşehrilerime söz verdiğim gibi yeniden bir araya geldik. Devletimiz var olsun ki Hatay’ın tüm eksikleri tamamlanıyor. Bizlerde depremzede vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyor ve anında çözüm için çalışıyoruz. Bu yaraları el birliği ile saracağız. Rabbim daha büyük acılar yaşatmasın inşallah’’ ifadelerini kullandı.