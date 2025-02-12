Kütahya’nın önceki dönem Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türk Kızılay’a 25 kez kan bağışında bulunarak gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Saraçoğlu, sağlığı elveren herkesi bağış yapmaya davet ederek, "Kan Bağışı Hayat Kurtarır. Sağlıklı olan her vatandaşımızı kan bağışında bulunmaya, hayatlara umut olmaya çağırıyorum" dedi.

Bağış sürecinde destek veren Kızılay personeline de teşekkür eden Saraçoğlu, kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.