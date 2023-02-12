Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Depremin yaşandığı günden itibaren Aktekke Meydanı’nda organize edilen yardım kampanyasına katılan tüm vatandaşlara teşekkürlerini bildiren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Bu aziz millet el ele verince tüm zorlukların üstesinden gelir. 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem felaketinin hemen ardından Karaman genelinde yapmış olduğumuz çağrıya katılarak birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşmanın en güzel örneğini gösteren vefalı Karaman halkına teşekkür ediyorum. 7’sinden 70’ine her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgi gösterdiği, büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla seferber olduğu yardım kampanyasında onlarca tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Çağrımızı başlattığımız günden bu yana yardım kampanyamıza katılan vefalı Karaman haklına teşekkürlerimi bildiriyor, böylesi felaketleri aziz milletimize bir daha yaşatmamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.