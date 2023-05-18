Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, imar sorunu nedeniyle bir kısmına doğalgaz verilemeyen Sakabaşı Mahallesinin sorununu yaptığı girişimlerle çözdü.

Merkeze bağlı Sakabaşı Mahallesinde, daha önceden gelen imar sıkıntıları nedeniyle bazı bölgelerinde doğalgaz bulunmuyordu. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bu problemle ilgili gerekli çalışmaları yaparak mahallenin tamamının doğalgazla buluşmasını sağladı. Sakabaşı Mahallesi 878. Sokak’ta başlayan doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kalaycı, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra muhtar Adem Bozkurt ile birlikte mahalleyi dolaşan Kalaycı, mahallede gördüğü eksikliklerin giderilmesi için talimat vererek, vatandaşlarla sohbet etti.