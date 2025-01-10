Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iş görüşmesine gittikleri sırada yol üzerindeki bir işletme tarafından bakılan köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan Nuray Karaman ve kızı Gözde Karaman’ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında anne ve kızın sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, yaşanan talihsiz olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için önceliklidir. Yeni yürürlüğe giren sokak hayvanları düzenlemesi gereğince belediyemiz tüm tedbirleri aldı ve çalışmalara başladı" ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan da eşlik etti. Başkan Kahveci, Karaman ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek belediyenin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Nuray Karaman ve Gözde Karaman, Belediye Başkanı Kahveci’ye nazik ziyareti için teşekkür ederek, yaşanan olay sonrası sürecin hızlı bir şekilde yönetilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.