Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Müdür Tamer Yiğit ve merkezde görev yapan personelle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, acil çağrıların hızlı ve etkin bir şekilde karşılanması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, vatandaşların can güvenliği için 7/24 görev başında olan ekiplere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Başkan Kahveci, "Acil durumlarda hızlı ve doğru yönlendirme hayati önem taşıyor. Kütahya’daki vatandaşlarımızın güvenliği için fedakarca görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda personelle sohbet eden Başkan Kahveci, ekiplerin talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalarında başarılar diledi. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kahveci’ye teşekkür etti.