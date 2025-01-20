Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yeşilay’ın toplumsal bir bilinç ve vicdan hareketi olduğunu ifade etti. Kahveci, Kütahya Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadeledeki rolüne dikkat çekti. Kahveci, “Yeşilay, bir kurum olmanın ötesinde toplumsal bir bilinç ve vicdan hareketidir. Gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için gönüllülerimizin büyük bir özveriyle çalıştığını görmek gurur verici. Bu çatı altında birleşmek, geleceğimiz için elimizi taşın altına koymak demektir” dedi.

Yeşilay Kütahya Şubesi’nin çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Kahveci, seçilecek yeni yönetime başarılar diledi. Mehmet Bilgili’nin Yeşilay’a olan bağlılığı ve bugüne kadar yaptığı çalışmalara dikkat çeken Kahveci, “Kendisinin ve ekibinin Yeşilay’ı daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Belediye olarak her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.