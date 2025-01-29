Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Akkent Mahallesi’nde yer alan Şehzadeler Parkı’nda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Başkan Kahveci’ye Belediye Encümen Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık ve birim müdürleri eşlik etti.

İnceleme sırasında parkın genel durumu değerlendirilirken, aktivite alanları yerinde gözlemlendi. Başkan Kahveci, parkın sunduğu imkanları ele alarak bakım, düzenleme, işletme ve geliştirme çalışmalarına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Vatandaşlar ve özellikle çocuklar için daha fazla imkan sunulması adına gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Kahveci, Şehzadeler Parkı’nın her yaştan bireye hitap eden önemli bir sosyal alan olduğunu vurguladı.