Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve dernek yönetimini ziyaret etti. Börekçiler Mahallesi Muhtarlık Binası’nda gerçekleşen ziyarette, muhtarların şehir yönetimindeki kilit rolü bir kez daha vurgulandı.

Ziyarette konuşan Başkan Kahveci, mahallelerin sesi olan muhtarlarla istişare etmeyi ve onların görüşlerine değer vermeyi görev bildiklerini ifade ederek, "Şehrimizi ortak akılla yönetmek için muhtarlarımızın fikirleri bizler için çok kıymetli. Sorunların yerinde tespiti ve çözümü noktasında her zaman birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların taleplerine duyarlılıkla yaklaşan Başkan Kahveci’ye teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.