Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Müzeler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Vefatının 10. Yılında Ressam Hüseyin Yüce’ye Saygı" adlı panel ve sergiye katıldı.

Rektörlük Fuaye Alanı Kırmızı Salon’da gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. İsmail Ateş, Dr. Mustafa Toprak, Yaşar Ataseven, Şerife Koç ve Sabri Tezcan sanatçının hayatı ve eserleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kahveci, Ressam Hüseyin Yüce’nin Kütahya’nın yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olduğunu vurgulayarak, "Gerçek sanatçılar yalnızca eserleriyle değil, taşıdıkları ruhla da yaşar. Hüseyin Yüce de bu şehirden çıkıp dünyaya uzanan fırça darbeleriyle kendini anlatan, ardında derin bir sanat mirası bırakan önemli isimlerden biridir" dedi.

Yüce’nin naif sanatın ülkemizdeki önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Başkan Kahveci, sanatın ve sanatçının değerinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, etkinliği düzenleyen DPÜ Müzeler Koordinatörlüğü’ne teşekkür etti. Kahveci, "Sanat, bir insanın hayata bıraktığı en kalıcı izlerden biridir. Ressam Hüseyin Yüce, eserlerinde yaşamaya devam edecektir ve onun gözünden gördüğümüz dünya, her zaman bizlere ilham verecektir. Kendisine saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin yanı sıra DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve çok sayıda sanatsever katıldı.