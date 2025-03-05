Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kahveci, Fatih Mahallesi’nde yaşayan Akarsu ailesinin iftar sofrasına konuk olarak oruç açtı.

Ailenin sıcak misafirperverliği eşliğinde iftar yapan Başkan Kahveci, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

Paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Kahveci, Akarsu ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.