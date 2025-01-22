Kütahya Belediyesi, her ay düzenlenmesi planlanan Muhtarlar Toplantısı’nın ilkini gerçekleştirdi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin başkanlık ettiği toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve sorunları ele alındı, muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Belediye Başkanı Kahveci, toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların mahallelerdeki önemine dikkat çekerek, “Muhtarlarımızın sesi, mahallelerimizin sesidir. Onların taleplerini dinlemek ve sorunlarına çözüm üretmek bizler için önceliklidir. Bu toplantılar vesilesiyle mahallelerimizi birlikte daha güzel bir hale getireceğiz” dedi.

Kütahya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, yol, altyapı, temizlik ve sosyal projeler gibi çeşitli konularda talepler dile getirildi. Başkan Kahveci, gündeme getirilen her konunun hızlıca çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Toplantının sonunda Başkan Kahveci, “Birlikte çalışarak mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz. Bu toplantılarımız, şehrimizin geleceği için önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve mahalle muhtarlarının memnuniyetle karşıladığı toplantıların, Kütahya’nın mahallelerini daha ileri taşımak amacıyla her ay düzenli olarak devam edeceği belirtildi.