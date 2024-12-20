Kütahya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yerinde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yaralı kadının yanında gelerek destek oldu.

Adnan Menderes Bulvarı’ndan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine giden otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü kadın yaralandı. Kazaya şahit olan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de yaralı kadının yanına gelerek durumunu kontrol etti ve yardımcı olmaya çalıştı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.